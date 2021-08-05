「半島電視台」（Al Jazeera）4日報導，墨西哥政府已向美國法院提起訴訟，稱多間美國槍械大廠為進一步推廣自家產品，採取「魯莽」的銷售方針，導致大量槍械流入墨西哥境內，引發治安危機，要求這些槍廠支付達100億美元（約新台幣2774億元）的賠償金。

根據報導，墨西哥政府4日在美國麻薩諸塞州首府波士頓（Boston）向聯邦法院提起訴訟，狀告史密斯＆威森（Smith & Wesson）、巴雷特（Barrett）、貝瑞塔美國分公司（Beretta USA）、柯特（Colt）、葛拉克（Glock）等知名美國槍械大廠，稱這些廠商明知其銷售方式有利於讓槍枝流入墨西哥，卻無意解決，導致這些槍枝造成相當於該國GDP 1.7%至2%的巨大損失，因此尋求至少100億美元的賠償。

墨西哥外交部指出，這些槍廠在銷售槍械時缺乏安全和追溯機制，讓犯罪組織在美國槍店、網路、軍品展等管道大肆購買槍械，包括手槍、步槍和彈藥等，接著偷渡進槍枝銷售管制嚴格的墨西哥；根據美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（US Bureau of Alcohol Tobacco Firearms and Explosives）資料，在2014年至2018年期間，墨西哥政府繳獲的無來源槍械有70%來自美國；而光在2019年，墨西哥便發生1.7萬起與攻擊性武器有關的謀殺案。

報導指出，墨西哥政府在提起訴訟前並未事先徵詢美國政府的意見，不過該國外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）強調，相信美國總統拜登（Joe Biden）將願意合作遏止武器走私。不過「英國廣播公司」（BBC）指出，墨西哥政府不太可能贏得此訴訟；全美射擊基金會（NSSF）更強調，墨西哥政府應為其境內猖獗的腐敗和犯罪負起責任。