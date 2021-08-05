影后張榕容、香港帥哥李治廷主演的愛情電影《合法伴侶》，是一齣在倫敦發生的愛情喜劇，電影中張榕容與李治廷不打不相識，甚至有如柔道選手般將李治廷過肩摔，但李治廷仍是大呼和她合作很幸福。

片中李治廷為了完成音樂夢想，不惜和有英國謢照的好友白客完成同性婚姻，卻引發一連串超出他們預期的狀況，在異國發生了瘋狂多角戀情。而張榕容在電影中的角色潑活討喜，更讓李治廷一見鐘情，李治廷笑說：「兩個人碰到面，就是有種愛情來了，擋不住的感覺。」對於首次和張榕容合作，他大讚張榕容是個非常認真的演員，「和她合作，感覺很幸福。」

張榕容與李治廷在片中除了曖昧互動外，還上演不少動作場面，在電影中還展現了擊劍運動的身手，還有如柔道高手般，將李治廷大力的過肩摔，雖然李治廷有鋼絲保護，但張榕容還力必需用力將他翻過去，兩人配合起來顯得默契十足，讓導演黃雷都說兩人的演出充滿火花，很有化學反應。

電影大手筆前往英國拍攝，自然用足力氣呈現在他鄉奮鬥的年輕人生活，更展現英倫風光，就像倫敦知名景點皇家衛兵換崗交接儀式，必需花超過半年的時間進行申請，各式倫敦地標，像是倫敦眼摩天輪、西敏寺旁的特拉法加廣場、還有更在英國知名的女王英樂學院及阿爾伯特音樂廳進行許多天的拍攝，將英國名勝全都拍好拍滿。

當然貫穿倫敦的泰晤士河也入鏡，劇組特別租了客輪進行拍攝，來加強電影中婚禮場景的浪漫氣氛，雖然客輪租價極高，劇組為了效果也砸下預算進行拍攝。可是當時在倫敦的冬天開拍，很多場戲都在低溫中進行，一入夜溫度更是零下，但演員們的戲服無法完全抗寒，抵擋低溫，主角白客冷到突發奇想，不停說繞口令暖身，沒想到他早被凍到臉頰和嘴巴都不聽使喚，繞口令唸得七凌八落，反倒逗笑了所有工作人員，真的為大家都驅走寒氣，用大笑暖活了身體。該片將在6日在台上映。