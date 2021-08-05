麋先生樂團昨在直播節目中開唱。（蝦皮購物提供）

麋先生樂團昨(8／4)到《蝦皮娛樂線》節目直播開唱，一連帶來了〈別怕Im here〉、〈嗜愛動物〉、〈HELLO〉經典歌曲。節目中考驗麋先生最怕的事物，被問「誰最怕看鬼片」，吉他手喆安表示對鬼片又愛又怕，時常抓著貝斯手以諾一起躲在房間內享受鬼片。主唱聖皓表示，當聽到驚悚的「音效」時，還會見笑轉生氣地斥責音效「嚇什麼嚇」。提及最近的火熱話題「香菜」時，眾人皆表示不害怕吃香菜，還自嘲認為可以改團名叫「香菜樂團」！

麋先生與任賢齊合作的最新單曲〈別怕Im here〉MV特別邀請陶晶瑩、徐若瑄、林柏宏、柯有倫、竇智孔、宋芸樺、李佳穎等共同用視訊方式出演，而團員們為了防疫也是分批拍攝MV，各自在房間內演出獨角戲，主持人張立東毛遂自薦演出，並展現瘦身有成的側臉，讓團員評斷是否可以軋上一角，沒想到主唱聖皓對張立東說：「當初應該請導演找你來演的」，荒謬的發言引來全場大笑。

在疫情期間，鼓手逸凡添購了多項登山用品，想等解封之後再度走出戶外；貝斯手以諾在家當書蟲，近期推薦的書籍是科幻小說「基地」；吉他手喆安網購了多樣食材，在家動手做料理精進廚藝；電吉他手小B除了追劇以外，也瘋組模型玩具；主唱聖皓則表示麋先生的創作不間斷，預告新作品即將問世，請粉絲們耐心期待。