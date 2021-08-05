台中市高中職以下教師都採專案方式施打疫苗，國民黨市議員朱暖英５日為大學教師請命說，所有教育工作者卻獨缺大學教師這一塊，大學預期於9月中旬上課應安排教授施打，保護教授也保護學生。副市長令狐榮達強調，中市有17所大專院校，但大學並非教育局管轄會盡力向中央教育部爭取。

朱暖英表示，日前中央疫情指揮中心已決定撥出疫苗，要針對高中職以下教師，列為疫苗優先施打對象，以提高新冠變種病毒的校園防護率；同為是教育工作者的大學教師，卻不在施打對象之列。

朱暖英觀察到，三級警戒時期台中市內的大學校園，並非沒有傳出疫病傳播鏈；大學教職員的教學與活動方式，又不像高中職多是規律在校園內部。憂心大學教職員如遇確診情形，那麼對大學生處境來說，形同是在校園防護之外，這樣相當不公平。

朱暖英受到大學教師向專責防疫工作的副市長建議，現在很多的大學教職員都年輕化，政府卻沒有規劃專案為他們注射疫苗，這樣對於這些年輕的教育工作者教授們相當不公平，也對大學生們不公平。

朱暖英強調，要完整關注所有的教育工作者，為大學教職員專案注射疫苗，就是提高校園疫病防護率，必須要走的一哩路，請市政府一定要盡快協助處理。