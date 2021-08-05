皮克斯動畫《路卡的夏天》將於6日在台上映，電影描述生長在海底世界的膽小海怪，來到人類世界冒險的奇幻故事。該作是皮克斯繼《靈魂急轉彎》後的全新作品，該片導演埃里康卡薩羅薩曾製作《料理鼠王》、《天外奇蹟》及《可可夜總會》等片，是皮克斯擔任故事發想的重要成員，而《路卡的夏天》不僅是他自己的故事，也是他執導長片的首部作品。

《路卡的夏天》充滿著濃郁的義大利小鎮復古風情，這源自於導演對五、六〇年代的嚮往，而如何讓電影成為一首超現實的抒情曲，是他最大的課題，於是他參考了義大利著名導演費里尼的《八又二分之一》，再加上日本動畫大師宮崎駿以義大利為背景繪製的《紅豬》，「宮崎駿一直是我最大的偶像，我小時候很愛他的《未來少年柯南》，他的所有電影都非常鼓舞人心。如何像宮崎駿一樣將虛幻與現實融入在一起，是我最重視的地方，這也是這份工作如此迷人的原因。」

一般人會好奇的是，既然是導演的經歷，為何會從海怪的角度出發？導演說：「這源自於我對變形怪的一些迷戀，民間傳說有很多關於變形怪的故事，例如日本的狸貓可以幻化成人類，愛爾蘭則有海豹人的傳說，在西西里島也有一個可樂佩斯的故事，是關於一個男孩在水裡待太久，最後變成了半魚半人。」

導演進一步解釋，海怪男孩變成人類也可以隱喻成青少年成長所歷經的身體變化，他們在人類村子被視為異類，也代表許多人曾經過被人排擠及自我懷疑的過程，最終找到一條肯定自己的道路。