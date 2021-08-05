富盈號漁船2017年5月深夜在海上遭安盛號漁船追撞，導致船身受損，雙方委託保險及公證公司多次談判未果，富盈號船東2020年2月告上法院。一審認定請求賠償已逾時效，判安盛號船東免賠。但高雄高分院卻認為，雙方2018年12月就曾開會協商，雖喬不攏但代表民法損害賠償請求成立，判安盛號船東需賠償美金4萬6千餘元，不得上訴。

安盛號2017年5月30日深夜在東經29度45.312分、南緯37度15.084分處，因駕駛操作不當、擦撞富盈號左後舷，導致其船身受損。8個月後，富盈號駛入模里西斯港口整修，發現左舷、機艙內部多處受損，船東委託保險公司向對方求償，安盛號則透過保險公司委任的公證人進行談判。

雙方透過電子郵件談判，安盛號公證人先表明願意賠償美金6萬7千元，富盈號保險經紀人拒絕並要求提高金額，表明希望以美金11萬元和解。安盛號公證人再回覆，表示儘可以美金9萬元賠償，但「會再努力爭取」，之後無回信，富盈號保險經紀人也未具體同意對方提出的價碼，最後和解仍破裂、鬧上法院。

富盈號船東認為，對方公證人承諾追加賠償金，代表雙方成立和解契約。但安盛號船東表示，從未授權公證人談判，還指富盈號保險經紀人2019年12月才同意和解，早已逾越民法損害賠償2年請求時效。

一審法官認為，雙方委託人電子郵件往返談判不能代表雙方船東實質意願，富盈號船東遲至2020年2月提告已逾越時效，判安盛號免賠。案經上訴至高雄高分院，法官認為雙方在2018年12月就開過賠償協調會，代表安盛號船東承認對方請求賠償權存在，審酌明細及調查報告後，判安盛號船東須賠償美金4萬6千餘元，不得上訴。