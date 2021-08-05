桃園飲用水儲存池中庄調整池旁傳有國有地遭非法長期占用，立委陳椒華質疑，台榮興業公司竊占國土，傾倒廢土及廢棄物，恐汙染土壤、地下水，造成桃園及新北飲用水有疑慮。對此桃園市環保局回應，目前水質皆符合標準，另外地政局也針對土地遭違規擴大使用，對台榮興業公司開罰30萬。

陳椒華邀集國產署、水利署、環保署和桃園環保局、水務局、地政局和環保團體，召開「中庄調整池旁國有地遭竊占設砂石場案」線上協調會，經濟部水利署北區水資源局在會中說明，據中庄調整池周邊的水質監測顯示，地面水及地下水質都正常，環保局也補充說，自來水取水口水質及自來水廠水質都符合表準，

針對台榮興業公司竊占國土一事，桃園市地政局指出，台榮公司在民國68年合法設立工廠，但因土地違規擴大使用，已裁處最高額罰鍰30萬，今年6月22日已將該公司移送地檢署偵辦。

此外，土地管理機關財政部國產署也表示，限期該公司於下週將非法佔有土地上的機具等地上物移除。環保局說明，由於砂石場土地違規擴大使用，與廢清書登載地號不符，先前於限改期限內未完成改善，依廢清法處分2次，5日已改善完成。