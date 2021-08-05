8月8號父親節緊鄰，桃園市長鄭文燦5日上午更前往觀音區到宅表揚桃園市模範父親代表王龍雄，鄭文燦更致贈模範父親獎牌並與王家人共同切蛋糕慶祝王龍雄將到的生日，盼王家幸福的氛圍能成為鄉里間的模範。

5日上午桃園市長2021年桃園全市共有48位爸爸獲選為桃園市級模範父親，鄭文燦5日上午更前往觀音區到宅表揚桃園市模範父親代表王龍雄，並致贈致贈模範父親獎牌，並與王家人共同切蛋糕慶祝，表達祝福與敬意，鄭文燦表示，王龍雄先生即將度過生日，以及與妻子蔡素美結縭50週年的金婚紀念日，可謂三喜臨門深具意義。

鄭文燦說，王龍雄先生畢業於中原大學，過去到美國俄亥俄州大學讀取高分子化學博士，之後更在美國氫氨公司擔任研究員致力從事高分子合成及高分子水性膠的研究工作，而後又被延攬到瑞典諾貝爾化學公司擔任高分子研究所所長，專門從事水性膠合成研究工作，強調人生經歷不簡單。

鄭文燦表示，王龍雄先生個性開朗，樂於造福鄉里並參加社區活動，深受觀音在地鄉親的歡迎和肯定，也長期對偏鄉醫療院所投注關懷，以公益之心回饋社會，獲獎實至名歸。

社會局長鄭貴華表示，市府為落實防疫，減少群聚接觸傳染風險，故2021年桃園市級模範父親未舉辦公開表揚活動，改由各區里長或團體代表到宅致贈獎狀、紀念禮品及禮券的形式，強調形勢改變，但崇高的敬意和祝福不減，祝福所有爸爸們，父親節快樂。

此外，鄭貴華也補充，桃園市副市長高安邦代表市府8月3日亦有到宅恭喜賴錦祥先生獲選模範父親，且高副市長當時談到，賴錦祥先生雖以公費考取新竹師範，但考量家庭經濟狀況未繼續上大學，而是利用下班閒暇時間自修，先通過教師檢定考試，全心投入教育工作，賴退休後，仍回教育界擔任志工，聘任督學13年，服務教育界46年，強調春風化雨的教育精神，成為優良模範，值得表揚。