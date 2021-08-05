針對美國對台軍售，《中國日報》中文網刊發評論文章：民進黨買再多美國炮，也擋不住祖國統一。（中國日報）

8月4日，美國國防部國防合作安全局發佈消息稱，美國務院已批准向台出售總價7.5億美元的40套中型自行榴彈炮系統及相關設備。中央外宣辦旗下的《中國日報》中文網刊登評論文章，題為「民進黨買再多美國炮，也擋不住祖國統一」。

評論稱，「美國拜登政府此舉，其無知與無恥的程度還是突破了我們認知的底線。自從上任川普政府發動貿易摩擦、並在新冠疫情問題上大肆甩鍋中國以來，中美關係不止一次經歷大幅後退，到2020年下半年時甚至被稱為『處於建交以來最困難的時期』；拜登入主白宮後，在許多方面對特朗普的政策進行改弦更張，偏偏在對華上延續其態度，進一步破壞了雙方的互信。」

評論稱，「這次美國重啓對台軍售，對中美關係可以說是雪上加霜。都說『無知者無畏』，看來本屆美國政府還是沒有意識到中美關係惡化的可能後果，依然在重復美國歷屆政府愚蠢的『切香腸』策略，持續試探中國的底線。」

評論稱，「對美國政府自身來說，這次對台軍售是破壞自身信譽之舉，破壞的是美國政府、甚至美國國家的可信度。1982年8月17日，剛建交三年的中美聯合發表《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》，其中美國政府做出明確承諾，向台灣出售的武器在性能和數量上不超過中美建交後近幾年供應的水平，逐步減少對台灣的武器出售，經過一段時間最終得到解決；此後的歷屆美國政府在上台後與中國的外交互動里，也都會第一時間提到尊重『一個中國』原則。」

評論稱，「但就在1982年11月，聯合公報墨跡未乾，美國即售台軍用戰車、包括零部件及附屬設備，總價值達價值9700萬美元；此後美國對台軍售有增無減，這次更是一筆達到7.5億美元。美國政府如此不尊重自己的簽字、如此破壞自己的信譽，誰還敢跟美國政府打交道？怪不得連歐洲盟國都跟美國多次鬧摩擦，對無信譽之徒，不摩擦才怪！」

評論稱，「美國對台軍售，既有美方的原因，也有台灣方面民進黨的因素。自從2020年連任以來，蔡英文在分裂的路上越走越遠，對祖國大陸的挑釁與攻擊變得越來越明顯，對美國主子則表現出更深的依賴性。這次軍售，可以說一方面是給美國主子上貢、討對方歡心，另一方面也是把自己更緊地綁在美國戰車上，抱著大腿好再維持幾年現狀。」

評論稱，「這就是民進黨當局一廂情願了。美國的軍售如同鴉片，民進黨吸的越多，就越把自己推向祖國的反面，也就死得越快。『台獨』勢力靠這個壯膽，本身就說明他們害怕，他們知道自己的主張不得人心、逆歷史潮流而動，遲早會被歷史大潮吞沒掉。」

評論稱，「關於這次軍售，美國國防安全合作署發表了聲明，其中只有一句話說對了，那就是這項軍售『不會改變區域軍事平衡』。當然不會改變，中國必將統一是不可阻擋的歷史潮流，豈會被幾門小小的自走炮攔住？」

評論稱，「七十多年前的解放戰爭中，國民黨拿了美國援助、裝備著大量美械，照樣被打得稀裡嘩啦；今天民進黨從美國進口幾門炮，難道就能改變大局？台灣民進黨當局和美國拜登政府，趁早死了這條心吧。」