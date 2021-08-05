以預賽2勝1敗戰績挺進東京奧運空手道女子55公斤級4強的「小清新」文姿云，對手是烏克蘭女將特列烏加(Anzhelika Terliuga)，經過3分鐘的奮戰，文姿云最後以4比4打平，可惜裁判判定特列烏加獲勝，文姿云最後只摘銅牌，這仍是中華隊史上首面奧運空手道獎牌。

這是1場55公斤級世界排名第2(文姿云)對上世界排名第1(特列烏加)的激烈戰役，雙方一開始都在試探對手，也都沒有比較明顯的進攻，特烈烏加先被判了1次C2技術犯規，雙方卻都繼續相當謹慎，打完前兩分鐘，雙方遲遲都沒有得分。

來到最後1分鐘，文姿云的上段進攻造成雙方各拿1分(有效)，比賽仍然形成膠著，可是文姿云馬上被對方踢到頭部，一下子丟掉3分(一勝)，頓時居於相當不利場面，來到最後1秒，文姿云的勾踢頭部進行挑戰，裁判宣布挑戰成功，雙方4比4平手。

文姿云奪得奧運空手道銅牌。 (季志翔/攝)

「小清新」文姿云與烏克蘭女將特列烏加(Anzhelika Terliuga)激烈奮戰。 (季志翔/攝)

沒想到比賽繼續進行，文姿云的踢擊似乎有踢中對方，裁判卻不給她挑戰的機會，可能是因為比賽時間已經結束，文姿云只能無奈看著場上裁判宣告特列烏加判定勝，只以銅牌結束這次奧運。