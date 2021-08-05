白宮4日宣布，美國總統拜登提名馬克．布里辛斯基（Mark Brzezinski）出任駐波蘭大使。馬克已故的父親正是美蘇冷戰時期鷹派策士布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski），布氏為波蘭裔，而波蘭目前是美國在中東歐地區的主要盟邦，被視為西方對抗俄羅斯的重要堡壘，如今馬克出使波蘭堪稱「適得其所」。

56歲的馬克生於美國，波蘭語流利，他是律師及政治學者，過去也曾在民主黨政府麾下從事外交事務工作，包括在前總統歐巴馬任內擔任駐瑞典大使（2011年到2015年），並在柯林頓執政期間任職於白宮國家安全會議。馬克的妹妹米卡（Mika Brzezinski）則是微軟國家廣播公司（MSNBC）晨間節目「早安喬」（Morning Joe）的共同主持人。

有關拜登將提名馬克出使波蘭的消息已傳聞了數周。波蘭媒體曾報導說，華沙政府對於人選有異見，稱馬克由於父親是波蘭裔，自動取得波蘭公民身分，因此要求他先放棄公民身分，才能擔任駐波蘭大使，但波蘭外交部否認這類說法。

馬克之父布里辛斯基生於華沙，為美國著名的波蘭裔國際關係學者、地緣政治學家、外交活動家，他在冷戰時期是美國總統卡特頗具影響力的國安顧問，力主對當時的蘇聯及後來的俄羅斯採取強硬立場。波蘭曾落入蘇聯勢力範圍長達40年，直到共產主義統治崩潰。

近年來，波蘭與鄰國俄羅斯關係有所惡化，總統杜達親美立場鮮明。波蘭外交部4月15日曾發表聲明，宣布3名俄羅斯駐波蘭大使館外交官為「不受歡迎的人」。