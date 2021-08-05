Netflix好萊塢動作電影《絕命凱特》，由《雙子殺手》女主角的瑪麗伊莉莎白文斯蒂德 (Mary Elizabeth Winstead) ，攜手在電影《猛毒》中飾演反派的伍迪哈里遜 (Woody Harrelson) 與年僅17歲的日本、加拿大混血新星米庫馬蒂諾 (Miku Martineau) 擔綱主演。

該片5日釋出正式預告與主視覺，在預告中看見讓人驚喜的日本知名演員群，包括於影集《AV帝王》第二季中詮釋黑社會老大的國村隼、淺野忠信與知名吉他手 Miyavi。該片特地前往日本東京與泰國曼谷取景拍攝，充滿精彩打鬥畫面的動作電影《絕命凱特》將於9月10日Netflix獨家上線。

電影《絕命凱特》主視覺今曝光。（Netflix提供）

電影講述主角凱特 (Kate) 行事嚴謹，專業技術一流，是業界頂尖的完美殺手典範。但她在東京出任務時反常失手，回神時發現自己已遭人下毒，即將邁向緩慢而折磨的死亡，眼前她只剩下不到 24 小時能向對她下毒的兇手復仇。凱特的身體狀況快速惡化，與此同時，她認識了一位脾氣暴躁的少女，和她建立起意想不到的情誼，然而對方卻是過去死在自己手上的受害者之女。