新北市長侯友宜上任後力推「板橋府中美學計畫」，其中縣民大道府中路至民權路段分隔島工程將自明（6日）上午9 時起施工，預計為期70餘天，屆時縣民大道往台65線方向內側1線車道將施工封路，進行交通管制，請用路人遵循現場義交人員指揮疏導。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，為減少施工期間影響附近交通，本次工程採分段施工，8月6日起首先進行縣民大道往台65線方向工程，每天早上9時至下午5時，封閉縣民大道自府中路至民權路口內側2線車道約200公尺長施工，其餘時段則僅封閉1車道，以降低施工影響交通情形。

交通局表示，板橋縣民大道於民權路口處因左轉車流眾多，也是多線公車必經的重要路口，龐大車流常造成縣民大道主線回堵且號誌秒數已無再調整空間；為增進路口轉向車輛容量，將縣民大道往台北方向，在民權路口至府中路之間施作挪移中央分隔島工程，增加1個左轉民權路車道，以解決縣民大道往台北方向容易塞車、造成車流回堵情形。

交通局提醒行經附近車輛降低行車速度，並配合現場交通疏導人員交管，或提早出門避開交通尖峰時段。