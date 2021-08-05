黃偉哲今特別寄送特色伴手禮至防疫旅館給已歸國的台南選手。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

東京奧運代表隊選手陸續歸國，台南市長黃偉哲特別快遞台南伴手禮盒前進台北防疫旅館，他說，奧運不是曇花一現，南市府要做選手後盾，更要做好基礎的培育，讓台南運動產業更完備更長遠。台南子弟方莞靈、陳柏任此次東京奧運表現出色，台南市教育局表示，只要2人取得教練證，將專案簽准成為台南市正式專任運動教練。

參加東奧的選手近日陸續回台，黃偉哲說，因為剛經歷一場世界矚目的比賽，不管是國人關心或故鄉溫暖，都希望參加東奧的選手在防疫旅館隔離期間，能夠接收溫暖關懷。

他特別寄送台南家鄉味給台南選手方莞靈、陳柏任，希望他們身心調適順利，也表達台南鄉親對他們最大的支持和關懷。此外，他也附上親筆簽名祝賀小卡，謝謝方莞靈帶著堅定的信念，勇闖奧運舞台在競技運動最高殿堂，帶來精彩比賽，也祝福她再創巔峰。

方莞靈這次在東奧勇奪女子舉重49公斤級決賽第4名，一收到來自家鄉祝福，立即開心在IG上po照片。

黃偉哲除了寄送台南美食組合給台南選手之外，也由體育處長林義順拜訪台南選手家長，陳柏任母親表示，陳柏任回國後10年內，仍會繼續接受訓練與比賽，直到不能再比的那一天，也絕對會根留台南，不會遷戶籍。陳母說，柏任未來即使不當選手，也希望將舉重技術留在台南，傳承給學弟妹。方莞靈的媽媽則擔心方莞靈未來不當選手，能做什麼。

教育局長鄭新輝表示，台南市政府辦理績優運動選手就業輔導實施要點載明，奧運正式競賽項目取得第8名佳績者，只要有意願並取得教練證，可專案簽准成為南市正式專任運動教練，方莞靈和陳柏任2人都符合資格，未來若退役，也不用擔心出路。