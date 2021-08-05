當今影壇最叛經離道的科幻驚悚名導大衛柯能堡生涯成就不斷，以其獨樹一幟的肉體恐怖藝術聞名，部部電影都被忠實影迷奉為神作，由坎城影帝詹姆斯史派德、奧斯卡影后荷莉杭特主演，坎城影展破天荒頒發第一座評審團特別獎的禁忌慾望經典《超速性追緝》，以及原著小說曾被世人公認「無法影像化」、超越人類想像力極限的世紀傳奇禁片《裸體午餐》，兩部電影將於8月20日在光點華山電影館聯袂上映，以一刀未剪完整版本回饋影迷。

風格多變、難以被歸類的大衛柯能堡，題材創作擅長結合人性慾望與科技文明辯證，打破三觀的衝擊畫面屢屢引發各界轟動，諸多影評譽為「英語世界中最大膽、具有挑戰力的導演」，英國知名媒體《衛報》選為「世界上最優秀的40位導演」，更獲威尼斯、坎城兩大影展頒發終身成就獎，足見大衛柯能堡早已奠定難以超越的大師地位。

過去大衛柯能堡受訪時曾表示：「影評說我的電影最令人不安的是沒有道德立場，但對大多數電影來說，道德立場只是一種敘事手段，我不屬於那派人，也可能所有道德觀念都是錯誤的，而且在現代生活已經過時。我們可以沒有價值觀，靠自己創造價值，拍片如果要乖乖謹守道德立場，那就是背叛了電影。不要先入為主的欣賞電影，丟掉你的好萊塢濾鏡！」

透露電影導演馬丁史柯西斯向他承認，他是對大衛柯能堡早期作品很感興趣，但隨後被大衛柯能堡本人嚇壞了。面對奧斯卡名導的評價，大衛柯能堡竟給出了超狂回應：「你是《計程車司機》的導演，但你卻害怕和我見面？」不改其反骨性格。