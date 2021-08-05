有網友發現，本次奧運中發揮出色的國手，竟早在2年前就被出版業者相中，被超前部署印製在封面。(摘自翰林行動大師臉書)

台灣體育好手在本屆東京奧運不斷創造佳績，截至目前（5日）為止，我國選手已斬獲2金4銀5銅，表現非常優異，更打破了2004年雅典奧運紀錄，寫下歷年奧運最多獎牌的一屆。有網友發現，本次奧運中發揮出色的國手郭婞淳、李智凱、林昀儒等人，竟早在2年前就被出版業者相中，被超前部署印製在封面。

在2020東京奧運賽場上，不少選手的傑出表現讓全台民眾印象深刻，「小林同學」林昀儒先是在桌球雙人混打奪得銅牌，又在男單賽場上力抗世界第一球王樊振東，儘管未能奪牌，仍博得一片掌聲。另外，台灣舉重女神郭婞淳一舉也替台灣抱回首面東奧金牌；殺進男子鞍馬決賽的「翻滾吧！」李智凱也替台灣斬獲首面體操銀牌。

有網友發現，翰林出版社將本屆的奧運國手英姿設計作為健康與體育課本封面，6個版本分別為「棒球奇將林子偉、桌球神童林昀儒、舉重女神郭婞淳、體操精靈丁華恬、鞍馬王子李智凱、排球神舉黃培閎」。

翰林出版社日前在臉書發文表示，編輯團隊早在2年就超前部署，簽下這幾位明星選手授權作為翰林國中健體110課本封面。不少網友也於貼文底下留言，「台灣選手，你們最棒了！」、「台灣健兒加油！收藏全套台灣之光！」、「不管是否得獎，你們都是台灣NO1」。