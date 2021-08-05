東京奧運已經進入第13天的賽程，大部份項目都進入最後階段，我國空手道比賽也正在進行當中，而這次東京奧運有許多項目是過去很少見的，如輕艇就是其中一項，可惜中華隊好手張筑涵無緣晉級，在女子K1項目以總排名26作收，不過這項比賽還有一些焦點也受到外界矚目。

在輕艇項目當中，美國19歲女將哈里森(Nevin Harrison)於輕艇靜水競速賽女子單人200公尺C艇項目，擊敗各國好手摘金，締造睽違57年歷史紀錄，她首度參加奧運就打破世界紀錄，成首位在奧運輕艇靜水競速賽奪金美國女選手，也是自1964年以來，首位在此賽事奪牌的美國女選手。

雖然美國這次在拿手的田徑項目未能拿下好成績，但能於輕艇賽事讓世界看見也是一大創舉，值得一提的是，哈里森17歲時就在世錦賽奪下金牌，所以這次在奧運奪金可不是僥倖，她這次以45秒932的成績力壓加拿大、烏克蘭好手，一舉拿下金牌。

哈里森除了在賽場上表現出色，她同樣也是一位運動美女，在IG有1.9萬的追蹤者，她的166則貼文中幾乎都是訓練、比賽的照片，在圖中能看到僅19歲的她擁有結實的手臂肌肉，但又不會太過粗擴，畢竟在這項運動中需要大量運用手臂，但她的身材整體來說還是相當健美好看。

哈里森出生於美國，身高175公分體重73公斤，從12歲時就開始接觸輕艇這項運動，15歲開始代表國家出賽，她曾拿下2019年女子單人200公尺C艇項目世錦賽金牌，還有2019年泛美運動會金牌，從小就展現絕佳天賦，也成為她能夠在本屆奧運拿下金牌的重要關鍵。