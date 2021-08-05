幫助小校發光！台南市教育局鑒於台南小校多，百人以下的國小占全市47％，去年核定3872萬元經費，挹注113所小校發展特色。台南市自去年開始，將「小型學校校務發展經費補助計畫」轉型升級，共補助113所國中小，補助金額3872萬元，今天由顯宮國小等11校代表展示各校特色成果。

台南市百人以下小校的國小占全市總數47％，100人以下的國中則有17％，過去，小校往往因資源匱乏，要錢沒錢、要人沒人，招生備感吃力，學校即使有心發展特色，受限經費短缺，校長必須奔走籌募經費。台南市去年因應少子化困境，啟動扶植小校發展計畫，希望翻轉小校宿命，也協助小校發展潛能。

教育局盤點「百人以下小校教科書及營養午餐免費方案」計畫，去年起，將該計畫轉型為「小型學校校務發展經費補助計畫」，同時兼顧弱勢學生午餐及教科書補助，但也將更多經費挹注於提升教學品質，盼幫助小校因地制宜發展特色。

台南市長黃偉哲說，期待整合資源，讓小校成為台南特色。 教育局長鄭新輝表示，小型學校校務發展經費補助使用項目包括特色課程、提升學習品質、小型修繕及營養午餐增加乳品或水果等。

教育局指出，以108學年度來說，編列營養午餐4200萬元、教科書700多萬元，109學年度起，改由補助國中10校、國小103校，合計113校申辦「小型學校校務發展經費補助計畫」，核定補助2768萬元，另，百人小校弱勢學生午餐及教科書費1194萬元，總計3872萬元。

全校僅26人的白河區仙草國小致力發展校園電台、數位學習等特色，今年小一新生倍數成長，從去年5人增至10人，8月1日也已轉型為實驗小學。

仙草國小申請到18萬元經費，校長李志軒說，這筆經費用於添購攝影器材和外聘師資，老師帶學生將在地特色如關子嶺溫泉、紫斑蝶拍攝記錄，製作新聞報導，發展媒體素養、校園電台及數位能力，同時也導入品格教育，隨著發展特色有成，8月1日轉型實小，小一生就有3位白河國小學生跨區跑來就讀，「看到學生回流，就是小校發展的動力。」