慶祝父親節，精品百貨推出餐飲優惠5折起犒賞爸爸。微風推薦「爸氣套餐」，讓時尚奶爸、時髦潮男安心吃，內用、外帶任選享8折；台北101專寵會員，與爸爸內用下午茶指定餐點買1送1，外帶最優享5折。

台北101小三元「繽紛星級港點任你選」，8月31日前會員持「美好午茶盡在台北101」專屬午茶優惠券，20款港點內用買1送1。（台北101提供）

台北101 Salt & Stone推出多款經典義大利麵，詳洽（02）8101-8177。（台北101提供）

台北101部分卡友及會員即日起透過101 APP可獲「美好午茶盡在台北101」專屬午茶優惠券，義瑪卡多、JPH、TWG Tea以及小三元等人氣下午茶品牌，享「雙人同行、一人免費」專屬優惠，最高價值980元。另，大安東尼、The 上海、Salt & Stone、食令Shabu等餐飲持續提供外帶優惠，最優享5折。

微風廣場「上海茶樓」長夏雙人套餐。（微風提供）

微風台北車站「頌丹樂」泰愛爸爸套餐。（微風提供）

微風各館父親節限定套餐，中、美、日、泰菜系都涵蓋；旗下主題餐廳也有外帶餐點，讓消費者可自選慶祝方式。微風廣場有「上海茶樓」長夏雙人套餐、「大戶屋」夏日饗宴；與微風信義「飯Bar Station」爸氣六人套餐，8月7日、8日限定；以及微風台北車站「頌丹樂」泰愛爸爸套餐等，享8折起。