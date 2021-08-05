Video HD of INS Vikrant the brand new aircraft carrier from India Its a 45000 ton warship with +1500 crew .. 🇮🇳🔥 pic.twitter.com/sYccMEqrGk — KUNAL BISWAS (@Kunal_Biswas707) August 5 2021

印度首艘國產航母維克蘭特號4日首次出港海試，印度媒體為之沸騰，歡呼印度成功進入有能力建造現代航母國家的「精英俱樂部」。印媒稱，這艘新航母國產化率高達75%，是「印度製造」典範之作。美國媒體在評析印度首艘國產航母海試時將中印兩國的航母實力進行對比，但是結論卻認為中國在航母建造方面已經遠遠領先於印度。

《環球時報》引新德里電視臺（NDTV）報導稱，印度海軍發言人在推特上聲稱，這是印度「自豪的歷史性時刻」，「印度加入了有能力自主設計、建造和整合先進航母的國家行列，儘管面臨著新冠疫情的挑戰，印度仍然達成了這一里程碑。」

《印度斯坦時報》則稱，維克蘭特號是印度建造的最大軍艦，還配備有專門的女性艦員艙室，將在未來不到一年內入列印度海軍。航母的建成讓印度加入「精英俱樂部」，此前只有美、英、俄、法和中國有能力建造現代航母。首艘國產航母追求76%的國產化率，讓它成為印度自力更生計畫的光輝典範。

《印度快報》報導稱，印度新航母專案中，約有80-85%的建造支出回報到印度經濟中。這艘航母沿用了印度此前從英國購買的尊嚴級航空母艦第5艘「大力神」號的艦名，上一艘維克蘭特號航母曾在1971年與巴基斯坦的戰爭中發揮重要作用。

印度海軍目前尚未透露國產航母的艦載機配置和武器配置細節，但其作戰能力可與印度海軍現役維克拉馬蒂亞號航母相媲美。維克拉馬蒂亞號航母排水量4.45萬噸，能夠搭載34架艦載機。印度海軍此前表示，該航母將配備俄製米格-29K和卡-31直升機，另外還將配備最新從美國引進的MH-60R海鷹多用途艦載直升機，以及印度製造的ALH先進輕型直升機。

美媒《動力》雜誌「戰區」欄目報導稱，相比前蘇聯時代的航母，印度維克蘭特號在設計上有顯著進步。在感測器和武器方面，新航母搭載以色列提供的四面陣有源電子掃描陣列雷達，防禦武器則是與以色列合作的巴拉克-8艦空導彈和俄製 AK-630近防武器系統。艦載機可能會從美國F/A-18超級大黃蜂、法國飆風和米格-29K中進行選擇。

美媒分析稱，一支可靠的航母部隊對於印度來說是非常有價值的作戰工具，因為印度正尋求在印太地區的海上區域發揮更積極的軍事作用，特別是著眼於中國這個主要的地區對手。但是中國也在推進自己的航母計畫，目前在航母建造方面遠遠領先於印度，而且這種趨勢很可能會持續下去。

印度為維克蘭特號海試進行的狀況也有些勉強，大陸軍事專家杜文龍在微博上提出質疑稱，沒雷達、沒武器，沒玻璃：哪門子海試？海試也過於簡陋，連上層建築設施窗戶的玻璃也省了！

維克蘭特號航母於2009年鋪設龍骨，建造進度十分緩慢，而且成本也是不斷提高。該艦曾進行2次下水儀式，原訂去年海試，因疫情影響而延後。