全國疫情降為二級警戒，補教業已可復業。全國家長團體聯盟今天發表聲明呼籲政府相關單位「支持補教從業人員優先施打疫苗」；但若他們未打疫苗而要進行篩檢，則必須到合法醫療機構進行，才能讓家長和學生安心。

補教業復課出現標準不一的多頭馬車現象！全家盟理事長彭淑燕表示，補習班開放條件的指引中：「未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有三日內快篩或核酸檢驗陰性證明」，其中卻未見證明的相關具體形式及全國一致參採標準的建議，以致於各縣市做法不一。

彭淑燕舉例，台中市教育局不但給予業者首次快篩優惠專案補助，並且已經開始施打疫苗；彰化縣府原先宣布不得自行快篩，其後也宣布提供一次免費快篩，但至今尚未開始提供補教業者施打疫苗。全國各縣市出現標準不一情況，也讓人擔心孩子在補習班的安全性。

全家盟呼籲教育主管機關應有統一的標準，那就是：對須有三日內快篩或核酸檢驗陰性證明，應是到合法醫療機構進行檢驗的證明，避免因個人操作快篩造成誤差而成為防疫破口。她同時也期待各縣市政府像台中市、對前往合法醫療機構篩檢的從業人員予以能力範圍的篩檢費用補助。