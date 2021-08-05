古曜威原訂本月初將復工，開拍已延期5次新歌〈一路向前〉MV，豈料不巧碰上颱風來襲，又將第6度延期，原先已安排好的場租、交通、住宿等全數再度順延，粗估損失上百萬元。

疫情逐漸解封，古曜威很期待開工拍MV，與工作人員相見歡，MV導演施星宇日前為了在拍攝上能夠更加順利，自掏腰包花上萬元，請專業的氣象評估公司，做了4份詳細天氣評估報告，期許拍攝一切順利，但因為天氣忽變，他們經歷數小時會議後，於開拍前12小時前，緊急宣布再次決定延期拍攝。

他與工作人員一聽到延期消息，內心難免有點失望，仍正面看待，古曜威預告MV將以電影規格作為拍攝，因此拍攝設備上，不能淋到雨，公司也正計劃延期到8月底的好天氣再來開拍MV。

古曜威新歌MV計畫邀陳敬宣、安婕希、徐謀俊等好友一起拍攝，他感動：「你們這幾個月的不離不棄，我們都成為網友了。」更期待正式開拍那天的到來，古曜威暖心提醒大眾，防疫、颱風期間都要好好待在家，少出門、戴口罩、勤洗手，「讓我們一同守護家園、守住防疫、一路向前。」