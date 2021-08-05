航運股從7月開始出現劇烈回檔，讓一票投資人哀鴻遍野，有網友透露自己將申請到的10萬勞工紓困貸款購買長榮478股零股，沒想到卻因此被套牢，讓他急得上網求助，引起熱烈討論，不少人因為他將紓困金投入股市感到不滿，直說：「再買9股湊487，然後留作紀念時時警惕自己」、「拿紓困炒股，噓爆你」、「別人的救命錢被你這樣玩」。

該名網友在PTT論壇上表示，他以均價203元購買478股長榮，但因為沒有清楚掌握資訊，入手隔天長榮就遭到處置，股價開始出現崩跌，他也被套牢至今，「第一次投資股市，把錢投入當時最熱的航運股，沒想到隔天就被關進天牢，請問各位大大，我應該停損殺出，還是繼續攤平呢？」

文章一出引起熱烈討論，「再買9股湊487，然後留作紀念時時警惕自己」、「死好，拿紓困在當航海王」、「直接湊一張攤平，等反彈出掉，別再拿紓困貸款來股市了，紓困的補貼利息都是大家的稅金餒」、「別人的救命錢被你這樣玩」、「純噓，拿紓困炒股」、「紓困炒股看一次噓一次」、「人家給你紓困，你卻這樣搞」、「其他有需要的人怎麼辦，老天爺是在懲罰你」。

此外，還是有網友給他建議，「如果你會選股的話，與其攤平不如把錢拿來買會漲的，以現在航運的趨勢很難賠轉賺」、「建議認賠，有資金才有辦法再起」、「攤平也可以啦，現在很低了，只有錢攤嗎？」、「航運要動有難度，認賠吧買其他賺回來」、「可以賭明年eps比今年更好？自己想一下吧」。

長榮在7月6日站上224元高點，不過隔天被列入處置股，導致股價出現崩跌，近一個月來已暴跌逾38%，今（5日）收盤價為138.5元。

事實上，近期航運三雄長榮、萬海及陽明表現都不理想，除了長榮大跌近40%外，萬海也從高點逾34%，陽明則重挫超過42%。