美國7月「小非農」ADP就業數據顯示，新增33萬人、遠低於市場預期的65.3萬人，讓市場再度擔憂經濟復甦腳步放緩，導致4日接近尾盤，美國10年期公債殖利率微漲0.9個基點、至1.183%，但仍處於6個月來低點。不過，花旗的策略師仍認為，美國經濟復甦以及可能的寬鬆貨幣政策緊縮，可能推高美債殖利率，導致美股回報率受到衝擊。

花旗將美股評級從「增持」下調為「中性」，並點名對科技股影響最大，這類股最有機會受到美債殖利率變化影響。Robert Buckland等花旗策略師們在研究報告指出，長期來看，美國經濟成長將推動美國10年期公債殖利率在2022年將來到2%。

目前標普500指數正處於歷史高位，美債殖利率可能上升，推動美股出現拋售情況，尤其是以科技股為首的成長股，主要是科技股權重較高。研究報告指出，美債殖利率不太可能對全球股市造成致命衝擊，因為強勁的企業營運表現沖淡風險情緒。

研究報告認為，未來12個月多空影響相互抵銷，預計至2022年中，MSCI全球指數（MSCI World Index）的回報率將持平。花旗也對其它市場做出評估：將日本股市評級升至「增持」，主因是該市場容易受到經濟復甦影響；英國股市則是維持「增持」，主因是該市場與債券殖利率上升呈正相關。

花旗指出，金融與原物料類股將受惠於借貸成本上升推升股價上揚。至於看空美股的策略師認為，美債殖利率近旗下挫，有技術性原因，包括空頭回補、供給動態變化，但回升至2%的趨勢有可能快速回升。