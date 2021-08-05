雖然國內疫情趨緩，降回2級警戒，但不少行業例如餐飲業早已受傷慘重，包含北市知名牛肉麵、70年蒙古烤肉老店等都撐不下去，吹起熄燈號。淡水一名40歲、身材豐腴的女子，原本是餐廳員工，餐廳歇業她也跟著失業，下海從事「人與人連結」，不過剛上工第2天就落網，被依違反社會秩序維護法裁罰外，也將被依違反《傳染病防治法》通報衛生局開罰，損失慘重。

據三立新聞報導，淡水警方網路巡邏發現，女子「倩倩」在色情論壇張貼正妹照，還稱自己是被前夫拋棄的單親媽媽，塑造可憐形象；警方循線前往淡水新市鎮一處社區套房查緝，發現陳姓尋芳客登門，自己從停放在社區旁的腳踏車置物袋內，拿取磁扣進屋。

警方守株待兔，給兩人時間辦完事再上門逮人，順利在屋內查扣保險套、潤滑劑以及3000元現金，隨即將2人帶回偵訊。

「倩倩」本人其實是40歲、身材豐腴的余姓女子，她向警方供稱，自己原本是餐廳員工，但餐廳因疫情結束營業，那因而失業，才在網路張貼廣告招攬尋芳客，以每次3千元的價格進行全套性交易，而且是2日才開張。

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