雙北開放餐廳內用，不過包括Costco好市多等賣場配合防疫仍有相關措施，有民眾到好市多買烤雞，結果發現少了胡椒鹽，一問之下才知道是防疫期間不提供，不解這跟防疫有甚麼關係？意外引起網友討論，有不少人都表示，買過N次從不知道有胡椒鹽。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨(4)日在好市多買了一隻烤雞，但找不到胡椒鹽，問現場人員才知道，防疫期間不提供胡椒鹽，不過他心裡納悶，熟食、生食都在賣了，而且大家圍在一起挑，連內用座位都開放了，質疑「難道大家會認真挑選哪包胡椒鹽比較多、比較香嗎？」

雙北開放餐廳內用，不過包括Costco好市多等賣場，配合防疫仍有相關措施。(本報資料照)

貼文一出引起眾人討論，有網友好奇「胡椒鹽和防疫有何關聯？」、「賣場裡的每種商品哪樣沒被人摸過？」也有網友說「外面很多攤販小吃店，疫情期間也都不提供醬料啊」、「有沒有胡椒鹽我是無所謂，但希望熱狗醬料區能快點回來」。

此外，還有不少人驚訝，原來買烤雞可以拿胡椒鹽，紛紛回應「買過N次烤雞，從來不知道有胡椒鹽可拿」、「有胡椒鹽可以拿？我都沒有拿過」。

有網友分析，賣場應該是為了避免顧客間交錯用手在同一區接觸，是為了大家的健康著想。還有網友建議，可以事先分裝好小包，再由工作人員給需要的顧客，或是直接將小包的讓胡椒鹽釘在袋子上。