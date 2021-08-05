1名人妻1年前喪偶，日前為亡夫舉辦「對年」法事時，她準備1輛紙車欲燒給對方，沒想到近日丈夫的好友突然夢見丈夫，丈夫在夢中說準備開車出遊，還說朋友拿的綠色護照不能跟他一起出遊，只有他手中的黃色護照才行；朋友夢醒後告知該人妻該車的車牌，人妻比對紙車車牌後發現幾乎相同，驚呼「真的有那個世界！」

1名人妻在臉書「靈異公社」上發文表示，她的丈夫因意外去世已1年，日前舉辦完對年法事後，某日丈夫生前的1名好友突然打電話給她；該好友說夢到她丈夫來找他說話，夢中該丈夫身穿體育服、短褲，並拿著1本黃色護照，準備坐上1輛車牌號碼貌似為9998的轎車去玩。

丈夫的朋友夢到丈夫，對方夢醒後告知人妻該車的車牌，人妻比對紙車車牌後發現幾乎相同，驚呼「真的有那個世界！」（翻攝自臉書「靈異公社」）

丈夫的朋友夢到丈夫，對方夢醒後告知人妻該車的車牌，人妻比對紙車車牌後發現幾乎相同，驚呼「真的有那個世界！」（翻攝自臉書「靈異公社」）

該丈夫的好友說，他在夢中說也要與對方一起去玩，沒想到當他拿了自己綠色的護照時，對方卻說「你的這本不能去啦！你還要很久才可以有我這本啦」，接著他就醒了；該人妻事後去看當時對年法事上她準備燒給丈夫的紙車，發現紙車的車牌號碼居然為9898，讓她驚訝地發文「應該真的有那個世界！」

許多網友也留言分享「因為祭祀的疏文多數是黃色的」、「我爸過世後我也有夢到他開著我們燒給他的車從靈骨塔出去」、「我燒一間房子給我阿祖，結果我姑姑三個月後夢到阿祖在搬家」、「我外公還來炫耀他的墨綠色BMW」；據悉，往生者「對年」意指「往生後一週年」，相傳人往生後要在陰間接受十殿閻羅宣判，全數通過就能投胎，「對年」正好是亡者到第九殿時，此時祭拜亡者替其頌經可為亡者積累陰德，而往生者也會在對年時拿到親人燒的物品、庫錢。