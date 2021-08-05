在連續兩天遭到越界火箭攻擊後，以色列空軍表示，它今天對鄰國黎巴嫩展開7年以來的首次空襲。

法新社報導，以色列空軍在推特發文表示，「今天（週四）稍早，從黎巴嫩發射的火箭，射入以色列領土。作為回應，戰鬥機襲擊了黎巴嫩境內發射火箭的地點和用於從事恐怖活動的基礎設施」，並指出，另一個先前曾發射過火箭的目標也被攻擊。

以色列空軍證實，以國戰機時常襲擊位在加薩（Gaza）的巴勒斯坦激進分子，以及在敘利亞境內的疑似真主黨（Hezbollah）和伊朗人目標，但這次是以國空軍自2014年以來，首次襲擊黎巴嫩境內目標。

黎巴嫩什葉派組織真主黨經營的艾瑪納（Al Manar ）電視台報導，以色列戰機於凌晨約0時40分，對距離邊界11公里左右的馬穆迪雅（Mahmudiya）鎮外，發動2 次空襲。

黎巴嫩昨天朝以色列發射了3枚火箭，其中2枚落在以色列北部城鎮基耶施摩納（Kiryat Shmona），共4人因「壓力症狀」接受治療。