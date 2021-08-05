因應本土疫情，國小國中高中實施停班不停課，採遠距離線上教學，但實施至今問題層出不窮。台中市教育局調查停課不停學期間有2成學生未上線學習，市議員江肇國等質詢缺課原因丶線上課程滿意度。教育局長楊振昇一時卻答不出來，引起江肇國不悅痛批「一問三不知」？楊振昇強調，全市經兩次大規模演練滾動檢討。

江肇國表示，根據台灣趨勢研究顯示，有高達65.5％的家長認為孩子線上學習成效不佳，連學生也有50.2％認為改為線上上課影響學習狀態。但台中市教育局卻從未了解學生線上學習狀況，還將缺課率高、學習成效不佳直接認定為實質上課與遠距教學本質的差異，甚至還直指學校端沒有回報。

江肇國痛批，採遠距教學這段期間，許多學生原本不會用3C產品，慢慢學習摸索；老師也因此更耗時、更認真準備課程來因應，現在局長對於困境沒有掌握，遇到事情還推托給基層老師，難道局長只知道當局長嗎！

江肇國說，根據研究調查顯示，將近全部的學生都在線上學習過程遇到困難，其中以設備或網路為主，訊號品質不佳高達44.9％，網路速度太慢則有38.1％；而教育局一再強調設備沒有問題，且教育局備有電腦設備可出借給予弱勢家庭，但是，局長對於數量及現況卻未掌握，如同與這些學生活在平行時空中。

江肇國呼籲，教育局應盡快掌握相關資訊並提出具體改善方向，不要因疫情而放棄任何一個孩子！

楊振昇強調，台中市去年曾進行過兩次大規模師生線上教學演練，也請各校回報教師線上授課能力，會請學校進一步提供資訊加緊檢討。