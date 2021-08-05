以預賽2勝1敗戰績挺進東京奧運空手道女子55公斤級4強的「小清新」文姿云，對手是烏克蘭女將特列烏加(Anzhelika Terliuga)，經過3分鐘奮戰，文姿云最後以4比4打平，可惜裁判判定特列烏加獲勝，文姿云最後只摘銅牌，這仍是中華隊史上首面奧運空手道獎牌，而在比賽中也有許多文姿云的精采畫面，就讓我們一起來欣賞吧！

對手倒地她仍不敢大意(季志翔/攝)
對手倒地她仍不敢大意(季志翔/攝)
小清新奮力一踢(季志翔/攝)
小清新奮力一踢(季志翔/攝)
小清新進攻讓對手面有難色(季志翔/攝)
小清新進攻讓對手面有難色(季志翔/攝)
小清新在場上展現傲人自信(季志翔/攝)
小清新在場上展現傲人自信(季志翔/攝)
與對方的交手相當激烈(季志翔/攝)
與對方的交手相當激烈(季志翔/攝)
在場上奮戰的她相當出眾(季志翔/攝)
在場上奮戰的她相當出眾(季志翔/攝)
她為了勝利不顧一切(季志翔/攝)
她為了勝利不顧一切(季志翔/攝)
努力奮戰的她看來相當疲憊(季志翔/攝)
努力奮戰的她看來相當疲憊(季志翔/攝)
在場上她展現傲人氣勢(路透社)
在場上她展現傲人氣勢(路透社)
與對手打到難分軒輊(路透社)
與對手打到難分軒輊(路透社)
在比賽中盡情揮灑汗水(路透社)
在比賽中盡情揮灑汗水(路透社)
東奧》文姿云遭判定敗 奧運空手道首面銅牌仍入袋
東奧》「小清新」文姿云晉級4強 文父：我們要的是金牌！
#文姿云 #空手道 #精彩圖輯 #東奧 #中華隊