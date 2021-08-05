東奧圖輯》文姿云華麗身手摘銅太吸睛 使勁側踢毫不留情 20:472021/08/05 中時新聞網 林暐立 、中時、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文姿云奪下銅牌(季志翔/攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以預賽2勝1敗戰績挺進東京奧運空手道女子55公斤級4強的「小清新」文姿云，對手是烏克蘭女將特列烏加(Anzhelika Terliuga)，經過3分鐘奮戰，文姿云最後以4比4打平，可惜裁判判定特列烏加獲勝，文姿云最後只摘銅牌，這仍是中華隊史上首面奧運空手道獎牌，而在比賽中也有許多文姿云的精采畫面，就讓我們一起來欣賞吧！ 對手倒地她仍不敢大意(季志翔/攝) 小清新奮力一踢(季志翔/攝) 小清新進攻讓對手面有難色(季志翔/攝) 小清新在場上展現傲人自信(季志翔/攝) 與對方的交手相當激烈(季志翔/攝) 在場上奮戰的她相當出眾(季志翔/攝) 她為了勝利不顧一切(季志翔/攝) 努力奮戰的她看來相當疲憊(季志翔/攝) 在場上她展現傲人氣勢(路透社) 與對手打到難分軒輊(路透社) 在比賽中盡情揮灑汗水(路透社) 東奧》文姿云遭判定敗 奧運空手道首面銅牌仍入袋 東奧》「小清新」文姿云晉級4強 文父：我們要的是金牌！ #文姿云 #空手道 #精彩圖輯 #東奧 #中華隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》「小清新」文姿云摘銅 文父以她為榮：缺少點運氣 20:552021/08/05 體育 東奧》小清新文姿云今出戰 肩負奪金希望 04:102021/08/05 焦點要聞 東奧》參選IOC運動員委員 周天成獲609票 04:102021/08/05 焦點要聞 東奧美好回憶恐曇花一現 蔡壁如呼籲政府一件事 08:052021/08/05 政治 東奧》「麟洋配」被當斂財工具 王齊麟打臉設計師：沒意願配合 11:152021/08/05 體育 東奧》文姿云下午將出賽 胞姊號召淡水民眾聲援 12:582021/08/05 體育 東奧》凱粉衝一波 「翻滾吧」免費熱映 04:102021/08/05 焦點要聞 幻象伴飛凱旋 東奧英雄驚喜 立委質疑 04:102021/08/05 焦點要聞 國巨千金陳少曼騎2000萬愛駒征戰奧運 驚人身世被起底 17:402021/08/05 體育 東奧》拳擊甜心感人：希望我是父親的驕傲 04:102021/08/05 焦點要聞 東奧》文姿云遭判定敗 奧運空手道首面銅牌仍入袋 19:542021/08/05 體育 蹭東奧又出包！女立委發文賀麟洋、戴資穎獲「1銀1銅」 網揪出2問題 11:062021/08/05 政治 東奧隨筆》場館餐飲服務 桌球第一名 04:102021/08/05 焦點要聞 體育熱門新聞 東奧》美國跑者鞋底加料？跨欄金牌怒批：根本彈簧鞋 - 體育 東奧》印度一姐辛度是高種姓？真相令人太意外 - 體育 日本田徑正妹顏值太高爆紅 一躍胸下全空超養眼 - 體育 東奧》男人的身體？18歲西非女將短跑摘銀惹議 - 體育 東奧》印度人沒救了？辛度奪牌後他們只關心這件事 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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