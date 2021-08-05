以預賽2勝1敗戰績挺進東京奧運空手道女子55公斤級4強的「小清新」文姿云，對手是烏克蘭女將特列烏加(Anzhelika Terliuga)，經過3分鐘奮戰，文姿云最後以4比4打平，可惜裁判判定特列烏加獲勝，文姿云最後只摘銅牌，這仍是中華隊史上首面奧運空手道獎牌，而在比賽中也有許多文姿云的精采畫面，就讓我們一起來欣賞吧！

對手倒地她仍不敢大意(季志翔/攝)

小清新奮力一踢(季志翔/攝)

小清新進攻讓對手面有難色(季志翔/攝)

小清新在場上展現傲人自信(季志翔/攝)

與對方的交手相當激烈(季志翔/攝)

在場上奮戰的她相當出眾(季志翔/攝)

她為了勝利不顧一切(季志翔/攝)

努力奮戰的她看來相當疲憊(季志翔/攝)

在場上她展現傲人氣勢(路透社)

與對手打到難分軒輊(路透社)