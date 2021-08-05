蔡旺詮今天偕同愛心企業翔盛國際baby888，於翔盛台南品牌概念館，與院內植物人爸爸們視訊連線。（曹婷婷攝）

64歲阿輝伯12年前突發腦中風變成植物人，經營已久工廠面臨倒閉，家庭經濟與精神支柱，應聲倒下，女兒一肩扛下照護父親責任，阿輝伯女兒年初產下女嬰，但受疫情影響，無法在父親節前與父親團聚，善心企業代他貼心準備嬰兒用品禮盒，傳達給未曾謀面的寶貝孫女，成為阿輝伯最暖的父親節祝福。

本周日就是父親節，今年受疫情嚴峻考驗，創世基金會為保護抵抗力較弱的植物人，安養院暫停訪視，期間有人因家人辭世，來不及道別，也有人喜迎孫女、晉升當阿公，卻沒有機會親睹可愛女娃。

台南市議員蔡旺詮今天偕同愛心企業翔盛國際baby888，於翔盛台南品牌概念館，與院內植物人爸爸們視訊連線，歡慶父親節。常年關懷弱勢的翔盛國際baby888，得知近期院民「阿輝伯」升格當阿公喜訊，特別貼心準備一份嬰兒用品禮盒。

創世台南分院目前照護60位植物人，每一位植物人背後都有一段辛酸故事，他們可能是家庭中的孩子、母親、父親，因疾病或意外，倒下成為植物人，猶如在家投下一枚震撼彈，生活常軌瞬間被瓦解。

創世基金會6月間發起「撐舟計畫」，懇請各界合力撐舟，幫助社會底層弱勢，一天只要3元，每月定期定額100，就能幫助1位植物人十片尿布，詳情可上創世官網或洽愛心專線(06)260-1655撐舟小組。