「女王蜂」主唱AVU chan（右）和森山未來擔任動畫配音。（車庫娛樂提供）

以日本傳統舞台藝術「能劇」為題材的動畫電影《犬王》，先後入選第78屆威尼斯影展「地平線獎」及北美最大電影節多倫多國際影展「特別展映」單元，除了是首部入選「地平線獎」的日本長篇動畫外，更是繼2013年《風起》、2019年《天氣之子》後，日本長篇動畫作品再次登上多倫多國際影展，影展官方表示：「在目前看過的影像作品中，《犬王》可說是最強而有力的電影之一也不為過，作品中含有許多原創及創意的成分，是一部非常美麗動人的作品！」

該片改編自日本知名作家古川日出男原著小說《平家物語 犬王之卷》，由動畫界名導湯淺政明操刀，找來電影《罪之聲》、日劇《法醫女王》、《月薪嬌妻》金牌編劇野木亞紀子撰寫劇本，角色形象則是請來因漫畫《乒乓》、《惡童當街》而廣為人知的漫畫家松本大洋擔綱設計，目前也已公開2名主演卡司，由日本人氣樂團「女王蜂」主唱AVU chan為故事主角「犬王」獻聲，這也是他第二次參與湯淺政明的動畫作品，犬王的好友「友魚」則是請來在東京奧運開幕典禮大秀祈禱舞藝的男星森山未來擔綱，堅強團隊將會如何用動畫詮釋日本傳統文化的力量之美，令國內外影迷都相當期待。

《犬王》故事講述室町時代的京之都，在近江猿樂的比叡座家中誕生了異形之子犬王（AVU chan 配音）。多年後，犬王與被平家詛咒的盲眼少年．友魚（森山未來 配音）相遇，為了在亂世中生存，他們發揮才能成為使人們為之狂熱的表演者。而在能劇界頂點等待著2人的究竟是？由隱藏在歷史深處的能劇師．犬王與友魚，帶來這段永恆的友情物語。電影將於2022年在日本上映，同年也將會於台灣上映。