全球邁入後疫情時期，美國經濟復甦帶動需求攀升，顯示美國逐步回到疫情前的經濟水準，也意味著許多疫情相關的刺激措施將逐漸緊縮，分析師指出，隨著美國聯邦失業救濟金9月到期，以及相關財政刺激促施的限縮，美國散戶的投資狂潮可能將會消退，屆時美股高估值市場或將面臨修正。

美國逐漸脫離疫情的陰霾，儘管近期Delta變種病毒點燃新一輪的爆發隱憂，然美國已經有許多人接種疫苗，儘管疫情回溫，重症、死亡率仍不高，鑒於經濟復甦進程到了一定程度，美國逐漸收回相關刺激措施，已經有逾20個州提前終止失業救濟金，其他州也將於9月停止發放。

《CNBC》報導，美國金融服務集團（PNC Financial）阿嘉蒂（Amanda Agati）警告，「當美國政府取消相關財政刺激措施，散戶投資熱潮可能將會消退」，隨著9月失業救濟金停止發放，屆時將會出現「財政懸崖」，可能將導致高估值的市場面臨5至10%的回落。

此外，阿嘉蒂提醒，變種病毒的侵擾和企業營利成長放緩等因素，對市場的風險都不容忽視，市場前景的走向主要是在於企業營利的成長，而關鍵不僅是觸及營利成長的標準，而是要遠高於這一標準。

阿嘉蒂認為，投資人可以將目光轉向大陸等新興市場，儘管大陸近期監管趨嚴，但對其在新興市場的戰略布局絲毫不構成影響，「這些國家在企業營利成長仍十分強勁，且和一些發達經濟體的估值差，很具有吸引力」。