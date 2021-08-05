《Yahoo奇摩》針對三級警戒台灣防疫表現進行民調，過半民眾認可整體防疫政策與表現。(圖／Yahoo奇摩)

自5月中本土疫情大爆發後，台灣出現超過萬名本土案例，近800名因染疫而身亡的患者。隨著疫情趨緩，指揮中心也終於在7月27日解封，結束長達2個半月的三級警戒。對此《Yahoo奇摩》也發起投票，針對三級警戒台灣整體表現進行調查，有將近一半的民眾認為台灣防疫政策基本上還算正確，但也有近40%的人擔心疫情再度爆發。

《Yahoo奇摩》在7月30至8月3日發起投票活動，針對「三級警戒期間，台灣整體防疫政策如何」、「對台灣整體防疫有無信心」以及「是否擔心疫情再度爆發」進行調查，5天內有6萬8100人投票。

第一題的台灣整體防疫政策，有15.2%網友認為非常正確；48.2%認為還算正確；14.9%認為不太正確；認為非常不正確者有10.4%；11.3%沒有意見。

第二題的對於台灣防疫信心度，11.2%人表示非常有信心；39.3%還算有信心；22.3%網友覺得不太有信心；17.7%網友完全沒信心；9.5%沒有意見。

總體來說，對於台灣整體的防疫成績，50%以上的民眾還是給予正面肯定，但Delta變異株強勢來襲，有39.4%人非常擔心台灣爆發第二波疫情；35.8%覺得有點擔心，僅有16.2%人認為不必擔心。

此次投票人數高達6萬8100人，男女比例分別為45.9%與54.1%，其中50.2%人住在北部，中部與南部分別為18%、25.7%，東部5%，離島1.1%，投票族群分布各年齡層，不滿26歲者僅6.8%，以36至45歲人投票最踴躍，比例來到37.1%。