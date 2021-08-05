賈靜雯和修杰楷婚後幸福，常在社群網站分享生活點滴，今（5日）她出門到健身房運動，結束後心血來潮想騎腳踏車回家，未料老公修杰楷的反應，讓眾人再次見識他寵妻一面，直呼又被閃到了。

賈靜雯在臉書表示，今天健身完決定騎UBike悠哉返家，回家前她特地向修杰楷報備一聲，沒想到對方聽了只溫柔地對她說：「妳長大了」，讓賈靜雯笑稱：「這什麼對話」，可短短一句話已讓眾人融化，紛紛留言「修先生把妳也當成女兒在疼愛啊」、「好寵溺的對話～寵妻魔人修先生」、「夫妻平日放閃模式自動開啓」、「這對話好幸福」。

賈靜雯素顏自拍還是美。（圖／翻攝自臉書）

另外，賈靜雯同時也附上自拍照，只見她戴著口罩、紮起馬尾，身穿黑色風衣外套，騎著腳踏車穿梭在台北街頭，儘管臉上沒有化妝，氣色依舊相當好，引來大家直誇「自然也好美，女神」、「完全不像三寶媽」、「女神，求偶遇」。

修杰楷寵妻事蹟多，不但家務、煮飯全包辦，之前一家人上大陸實境秀節目時，也被發現他會主動提議顧孩子，讓賈靜雯去逛街，或是去露營享用餐點時，自己沒先開動而是先餵老婆一口，就怕餓到對方，小細節讓眾人看了都直呼貼心，更是讓梧桐妹都忍不住讚：「媽媽妳真的嫁對人了。」