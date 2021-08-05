品牌客戶訂單成長，加上平均單價較高的品項出貨增加，成衣廠今年上半年業績大豐收；儒鴻(1476)上半年稅後淨利28.82億元，年成長105％，EPS10.51元，已賺進一個股本；聚陽(1477)公布今年上半年稅後淨利12.01億元，年增53.9％，EPS5.17元，也已賺進半個股本。二家成衣廠今年上半年的獲利，都已創下歷年同期新高。

儒鴻、聚陽指出，下半年為傳統出貨旺季，營運預期將優於上半年表現。

面對越南疫情，儒鴻指出，手中訂單滿滿，越南疫情，雖在生產端及產能有一些短期變數。不過，公司已透過進行產能調度，來降低疫情干擾，正常出貨。

儒鴻的這些措施包括部分訂單轉由北越的外包廠支援，另外柬埔寨金邊及非洲賴索托的廠目前照常生產，來調度產能。

在手訂單能見度已至明年首季，下半年又是成衣廠的傳統旺季，儒鴻強調，疫情對短期營運帶來的衝擊，公司會在在最短時間內有效控制、降低衝擊。而印尼新廠年底加入投產，對下半年的營運更有加分，儒鴻因此樂觀預期，下半年的營運表現，預期可優於上半年，更可呈「逐季成長」。

雖然營占達4成的生產基地越南的疫情加劇，聚陽南越廠從7月19日起暫時停工至今。不過，進入傳統旺季，加上第二季遞延出貨加持，聚陽7月營運不受越南部分產線停工影響，合併營收30.49億元，年增37.3％，也比6月大幅成長37.7％，是單月歷史第四高，表現優於市場預期。

目前訂單能見度已看到明年第一季，聚陽表示，雖然越南部分產線停工，但透過其他廠區的產能調度支援及加班生產，目前產能稼動率 仍逼近九成；加上選擇以平均單價高的訂單「擇優出貨」，預期第三季營運仍有機會可創單季歷史新高。

此次受到越南及東南亞地區疫情干擾，聚陽表示，短期營運難免受到影響，但手中訂單滿滿，出貨排程可透過產能調度、加班或配合工廠的方式出貨，滿足客戶需求，讓營運高峰從第三季延續到第四季。因此對下半年的營運成長仍是信心滿滿。