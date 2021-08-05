王瞳日前與艾成、張芸京、潘奕如的直播中淚訴與艾成的相處問題。（摘自YouTube頻道）

王瞳去年7月嫁給交往10年、挺過情變危機的艾成，小倆口上月才剛度過結婚周年，但王瞳日前卻在與艾成、張芸京、潘奕如的直播中，哽咽淚訴宛如「跟一個機器人、木頭結婚」，還說這樣的生活已忍受了10年，並反問艾成：「一個人會不會比較好？」震驚許多網友。王瞳今受訪時解釋，那對他們來說是真實且正向有效的溝通，其實4人早就先深談過，是艾成說他要改變，因此主動提議透過直播把心裡的話、新仇舊怨都丟出來，而那天之後她也明顯感受到他的改變，「他開始會陪我看劇，之前一定要8點半就睡覺，現在也沒睡得那麼誇張了」。

王瞳說，他們就是想要重現4人私下的深談內容，因為發現很多人也面臨這樣的問題，這次直播的意義是想跟大家分享「溝通不是爭對錯，是讓對方明白感受」，且很多人都反映說看完影片後也會跟著反思。她認為溝通要有效、也要有智慧，自己要學的也還有很多，真的學不完，「20歲的時候覺得自己很厲害了，30歲時回頭看發現天啊，也太蠢了；每段時期都要成長，目前領受到的是，先生要更多願意改變，妻子要更多閉嘴忍耐！這就是婚姻吧！哈哈」

艾成受訪時也說，其實夫妻倆一直都有在溝通，「但我的人比較傻，她沒講那麼清楚，我就無法懂她的心情，她要的不是一個只會把家事做好的男人」，外界一直以為是他在保護王瞳、是暖男，但其實她對自己的包容與忍耐沒人知道，以前他沒有信仰時更驕傲，根本不可能開個節目來探討自己個性不好、需要改正，一開始溝通他還沒聽懂時，也曾覺得自己無能、什麼都不會、照顧不了她、不浪漫、不情趣，覺得自責，也曾經想過「如果我真的一輩子習慣一個人生活，那真的不適合結婚耶！如果改不了，是否要放了她？何必搞一個人在家裡又不跟她一起生活，難過了自己也難過別人」。

艾成說，「那晚直播其實很舒服，這樣4個人的開會，聽到自己可以改變進步的地方。他們並非要數落我，是想要找出答案，因為機器人也是活得很辛苦，我明明是個很幸福的人，卻沒享受到這幸福 」，王瞳也提醒他，他的生活形式「只是努力活著，你只是每天做一模一樣的事，沒有體驗、真正享受生活」，大家說出心裡真實的話後都覺得很感動，因為連家人有時不見得可以講這麼真實的話。他後來已決定要改正、改變，最近正慢慢學著去體會生活、關心身邊的人，「雖然要我馬上180度的改變是不可能，但我盡量、我願意，把這些以前我看不到、現在看到了的體會，慢慢加進我的生活，得利的是我自己，我現在多份感受去體驗生活、感受家人、朋友的愛、感受瞳瞳愛我」。

王瞳、艾成和張芸京、潘奕如共同經營YouTube頻道「耶一同進城」，4人在上周四直播中聊到艾成一年多來對頻道節目參與感太低，讓她們很困擾，王瞳也有感而發直呼這樣的狀況也反映在兩人的婚姻上，直言艾成每天就像在過獨居老人生活，每天幾點做什麼事都固定，「早上7點起床，9點吃早餐，11點半訂外送，11點50下去拿外送，1、2點做自己的事」，雖然艾成很願意幫她買早餐、倒垃圾、洗衣服、洗碗、拖地等家事，但卻完全、從來不關心她最近心情、工作是否遇到問題，永遠都在聽自己的「邦喬飛」。

「但是成成，這些事情我請個菲傭來做都比你強，我不是要一個很會做家事的老公。我要的是陪我聊天、吃飽飯兩個人在街上散散步，這種很簡單的幸福」，她哽咽地說：「你跟我結婚的意義到底是什麼？外界都覺得王瞳對艾成好兇、艾成好可憐喔、被王瞳逼著，但我已經忍受10年你這樣的機器人生活！」就連結婚紀念日，艾成也照例8點半就去睡覺，讓很想一起喝點酒、聊天、看韓劇、一起練唱歌拉近夫妻距離的她很絕望，因此傳訊息給他「我們先彼此冷靜一下，我們的婚姻讓我好困惑，我不懂我們為什麼而結婚，每天我就面對木頭、機器人，好像婚姻不關你的事，那會不會你一個人比較好？你不用花錢、花時間照顧我，不用花心思在我身上，一個人比較清閒，你的心在哪裡？你說願意為瞳瞳捨命，你捨在哪裡？你真的知道我喜歡什麼東西嗎？」