隨著疫情趨緩，民眾開始外出消費，餐廳也陸續開放內用。行政院斥資1100億元推出「振興5倍券」，最快9月推出。東華大學教授施正鋒老婆、也是台大農經系教授的吳珮瑛表示，政府原本以為，民眾使用5倍券時，每用一次，就會感激涕零；不過，要知道使用5倍券，一定要湊到券以上的金額，萬一店家又不收，那就會每用一次，加罵政府一次。

施正鋒的老婆是台大農經系教授吳珮瑛，她曾表示，自己沒有臉書、不用手機，徵得施正鋒同意，直接在他臉書「留言」空白欄發文。

施正鋒老婆5日在施正鋒臉書指出，政客要發振興券、而不發現金，是認定效益是每次掏出來用、就會感激涕零這群政客，以可享受的期程衡量效益，因為現金都一樣，人們會忘了是政府發的。不過，要知道民眾用振興券時，一定要湊到券以上的金額，還有萬一你要買的店家不收振興券，因此每用一次券，就會加罵他們一次。

施正鋒老婆又針對振興券再次留言，她表示，既然不給我們現金，那為什麼要我們用現金和你換券？若立場倒過來會是如何？假如政府不信我們的券、我們有政府發的身分證、健保卡、很多人也有駕照、她也有教師證。一堆學法律的即便沒有經濟知識、也要有常識，既無經濟思維，你們相信設計這些券，真會有什麼振興效果？

網友回應表示，「現在重點在紓困，不在振興經濟。是救命錢。」、「是振興了印刷廠的經濟。」、「當年馬英九發消費券時，綠營要角都表示反對，要發現金，過了10年就忘了嗎？」