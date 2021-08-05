世界排名第二的空手道「小清新」文姿云，今(5日)代表中華隊出戰東京奧運空手道女子55公斤級四強賽，對上烏克蘭好手特列屋加(Anzhelika Terliuga)，雖然無緣晉級，但她已確定拿下銅牌，創下中華隊有史以來在奧運空手道的最好成績。外型甜美的她，不僅因為清新外表被封為空手道精靈，日前更被網友挖出一張她穿著絕美白色洋裝的側踢照，照片一出立刻在表特版（Beauty）掀起轟動，不少網友更瘋狂跪求女神「踢我拜託」！

27歲空手道女神文姿云，今日為中華隊拿下奧運空手道首面銅牌，精采的表現讓全台灣民眾都為她開心與喝采，一舉一動也瞬間成為全台焦點。一向打扮中性運動風的她，早前也被起底出一張罕見穿著白色洋裝的火辣側踢照，甜美臉蛋加上一雙大長腿，瞬間在表特版掀起轟動，吸引網友留言推爆「踢我，拜託」、「想被踢是正常的嗎」、「想被穿裙子的她踢」、「這個腿部肌肉美爆，屌打鳥仔腿」。

文姿云超正洋裝側踢照被翻出，在表特版引發一陣轟動。(翻攝PTT)

不過粉絲們恐怕要心碎了，因為女神文姿云已死會有了男朋友，就是她教練許瑋駿。文姿云與同為空手道選手的男友許瑋駿，一路走來相知相惜，兩人日前接受《中時新聞網》專訪，許瑋駿除了預祝她奪金順利，也坦言認識她一開始，只希望女友能開開心心過日子，不管奧運金牌有沒有贏，或是沒有拿牌，他都覺得不重要，最重要是文姿云可以開心去做喜歡的事情，過好每一天。

對於男友突如其來的真情告白，文姿云則是甜笑看著對方說：「OK，謝謝。」兩人濃情密意盡在不言中。