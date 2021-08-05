7日上午10點30分將跟美國男籃爭金的對手出爐了！法國5日晚間跟斯洛維尼亞爭搶東京奧運金牌戰門票，靠著巴坦最後1秒的關鍵火鍋，法國最後以90比89險勝，將跟美國爭搶東奧男籃金牌，雙方曾在預賽交過手，法國以83比76逆轉擊退美國。

憑藉東契奇上半場全能發揮，斯洛維尼亞「意外」一路取得領先優勢，就算法國也靠盧瓦烏、佛尼爾、戈貝爾等人火力追分，打完上半場，斯洛維尼亞仍以44比42領先，東契奇光是上半場，就拿12分、8助攻與7籃板的接近大三元數據。

法國三分砲火下半場開始發威，巴坦、佛尼爾兩人投進三分彈，法國隨即超前，甚至取得69比59的兩位數領先，不過斯洛維尼亞並未放棄，打到第4節還剩3秒06秒，追成85比85平手，看來這場比賽很有可能要到最後一刻才分勝負。

接下來法國連拿5分，最後56秒取得90比85領先，但斯洛維尼亞先靠罰球追回1分，普萊佩里奇又在最後33秒投進三分球，雙方差距只剩1分，斯洛維尼亞雖擁有最後一擊機會，普萊佩里奇的出手卻被巴坦賞了火鍋，比賽就此結束。

法國以迪科洛25分最高，另有7籃板、5助攻，下季效力尼克的佛尼爾也有23分，籃網前鋒盧瓦烏15分，爵士中鋒戈貝爾雖只拿9分，卻有16籃板、4火鍋；東契奇雖替祖國貢獻16分、18助攻與10籃板的大三元，卻只能眼見斯洛維尼亞將跟澳洲爭銅。