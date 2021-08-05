謝盈萱在《俗女養成記2》中向父母介紹新家的門鈴。（華視、CATCHPLAY提供）

謝盈萱在《俗女養成記2》拍攝初期有絕佳好氣色。（華視、CATCHPLAY提供）

現在的謝盈萱熱愛運動重訓。（天地合娛樂提供）

金馬影后謝盈萱主演的華視、CATCHPLAY＋《俗女養成記2》，即將於父親節首播，《俗女1》兩年前上檔時謝盈萱正為頸椎長骨刺所苦，幾乎缺席所有宣傳行程，事隔兩年續集登場，她說經過復健、加上重訓鍛鍊肌肉，身體已調養得不錯、不再疼痛，本來日前還想誇口要在首映時露出小肌肉，「但因為疫情，重訓荒廢了兩個月，所以不太行」；雖身體恢復健康，但她也預告，拍《俗女2》真的太操太累，觀眾可能會發現：「陳嘉玲過了兩年老好快！」

謝盈萱說，一開始她是帶著「健康的體魄」去拍《俗女2》，也以為會像第一季一樣去玩一玩，進組才發現必須是「我要拼了」的狀態去拍攝，因為第二季的陳嘉玲不只是待在家而已，因擔任英文導遊總是跑來跑去、開車上山下海，這也是她入行以來第一次演出戲份這麼重的角色，常常一顆鏡頭要演7、8次，還經常遇到影響拍攝的天候不可逆因素，結果整個人愈拍愈「乾」，「尤其到了殺青前兩、三周真的拍到乾掉，就是應該要補充膠原蛋白但沒補充的那種乾！」

41歲的她坦言，年過40以後體力狀態大不如前，不再像20歲時就算熬夜，隔天照樣能去上課、考試，「現在一累，就全寫在臉上！」因為意識到體力完全不行，拍完後更體會到運動的重要而開始重訓。

她在首集就出現幫「無緣的未婚夫」溫昇豪照顧寶寶的畫面，看起來手忙腳亂，現實中的她透露確實沒那麼擅長帶小孩，但也沒劇中那麼誇張，「如果爸媽去上廁所，可以稍微幫忙看一下的程度，除此之外，就先不要好了！之前拍短片時也曾遇過小素人，因為我用真心跟他相處，拍到最後他捨不得走。有些小朋友就是會融化你的心，但有些小孩會讓你避之惟恐不及」。

謝盈萱坦言30歲左右時一定會被問過要或不要生小孩，這是每個女人人生必經過程與選擇題，「但生小孩也不是說要或不要就可以，我曾經想過要不要自己生一個，但後來看了身邊朋友們，連二打一都快累到掛掉，如果我是一對一應該會崩潰，還是先不要好了！」30歲時的她也曾擔心：「天啊！我好老喔，卵子再不用就不新鮮了！」如今只想對當時的自己說「現在才叫不新鮮吧」。身邊有朋友去凍卵，她了解後發現費用不便宜，「要花10幾萬，就不用想了。我在45歲、生理期沒停之前，如果還是一直沒機會生小孩，那就表示這是我的人生過程了」。

她說，至今一直未曾出現過讓她想跟對方生小孩的對象，「沒有！連結婚念頭的對象都沒有！我也沒有覺得結婚是人生必然選項，有人覺得這是人生一定要做的浪漫的事，或一定要結婚卻說不出原因，也有人覺得交往就好，我覺得想清楚就去做，假如真要結婚，必須很確定對方是可以成為伴侶的對象，結婚要保障的不只是愛情，要保障的是當另一半有狀況發生時，要如何幫他負責、處理，結婚就不只是自己而已了，要成為共生的一體，這要彼此都有很大的體悟覺悟！」

就算是有朝一日會步入婚姻，她也不會拍婚紗、辦婚宴，「我一直都不是這一路的，穿得漂漂亮亮？工作時還不夠多嗎？婚姻不是秀，不需要辦婚禮，兩個人說好簽一簽就好了，絕對會是超級簡單的路線！」至於第一集就出現「求婚」情節，戲外的她說當然沒有被求婚過的經驗，「我連求婚戒應該長怎樣都不知道！」