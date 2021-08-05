台彩今(5)晚間開出第110000062期威力彩，預估頭獎累積獎金上看11.5億元，已經連續36期槓龜，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：01、03、04、07、26、28，第二區獎號為：08。

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