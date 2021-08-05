拚手氣！獎金上看11.5億元 威力彩頭獎號出爐 20:562021/08/05 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎號開出。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩今(5)晚間開出第110000062期威力彩，預估頭獎累積獎金上看11.5億元，已經連續36期槓龜，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：01、03、04、07、26、28，第二區獎號為：08。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 OPPO Reno6系列8／12上市主打人像拍攝體驗 預購享獨家好禮 《集中市場》外資4天砸400億 台股hold住月線 #獎金 #台彩 #獎號 #手氣 #威力彩頭獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《時來運轉》運彩報報－本週LOL賽事推薦 鎖定運彩首塔博獎金 12:212021/08/05 體育 《集中市場》外資天天買 台股8月日日紅 15:252021/08/04 財經 貨櫃三雄又殺 億元教授爆：玩完了 1數字驚現大敗筆 17:402021/08/05 財經 群創、彩晶、世界強攻漲停 台股量縮站上17600點收復月線 13:402021/08/04 財經 《時來運轉》運彩報報－奧運男籃矛盾之爭 法國留意三分豪雨 11:202021/08/05 體育 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 18:312021/08/04 財經 永慶房產三品牌桃竹苗區交出亮眼成績 上半年單店平均業績破1700萬元 17:442021/08/05 財經 各縣市加碼奪牌選手獎金 柯文哲：那沒得獎的呢？ 17:242021/08/04 生活 《時來運轉》運彩報報－奧運足球：巴西男足求衛冕 女足誕生新冠軍 12:122021/08/05 體育 群創開高走高、友達開平翻黑 台股平盤附近震盪 09:112021/08/05 財經 《熱門族群》群創領軍 面板三虎紅不讓 12:012021/08/04 財經 財經熱門新聞 又有航運散戶畢業了 陽明、長榮、萬海玩1.5億當沖 下場超慘 - 財經 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 航運股長期價值浮現 中信銀：短線操作風險高 - 財經 拚手氣！獎金上看11.5億元 威力彩頭獎號出爐 - 財經 貨櫃三雄又殺 億元教授爆：玩完了 1數字驚現大敗筆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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