日本防衛相岸信夫日前在記者會上透露，目前正就2023年度前在與那國島陸上自衛隊駐屯地部署網路電子戰部隊進行討論，強化西南諸島防禦，以應對中國不斷提升在東海電子戰能力。

《參考消息》引述日本《每日新聞》報導說，網路電子戰系統主要用於收集和分析電磁信號，干擾敵方通信，其在有事之時可破解敵人發射制導導彈和操控無人機所使用的信號頻率，通過發射相同頻率的強大電磁波實施干擾。

報導指出，電磁空間是同太空、網路並列的新戰場。不斷強化在東海和南海活動能力的中國也在提升自身的電子戰能力，為此日本謀求強化西南方向的防衛能力。

日本《讀賣新聞》也報導說，日本防衛省為加強西南諸島的防衛力量，決定於2022年度末在沖繩縣石垣島部署陸上自衛隊導彈部隊。此舉是為了對抗在日本近海頻繁開展軍事活動的中國。

報導指出，日本防衛省決定部署的部隊是操作地對艦、地對空導彈的部隊和迅速應對武力攻擊和嚴重災害的警備部隊。部隊的規模預定為500人至600人，相關經費將列入明年度預算申請中。石垣島上也將建設軍營、彈藥庫、訓練場等。

日媒表示，日本防衛省正在西南諸島加強防衛力建設，包括鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島、沖繩縣宮古島已經部署導彈部隊，加上石垣島的部隊，將形成4個據點的格局。防衛省還計畫於2023年度末在沖繩縣與那國島部署常駐電子戰部隊。在鹿兒島縣馬毛島興建自衛隊基地的計畫也在推進當中。