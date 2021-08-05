路透社5日獨家報導說，美國拜登政府準備就對外軍售政策進行全面修訂，以提高對人權問題的重視。預料突擊步槍、監視設備等小型武器的對外銷售將最受影響，因為這些武器可讓他國警方或軍方用來鎮壓國內民眾。菲律賓警察遭指責動輒使用致命武器，未來也料將受到新軍售政策的影響。

報導引據消息人士說，美國國務院兩位副助理國務卿6日將向國會幕僚簡報拜登政府的《傳統武器移轉》（CAT）草案，預計最快今年9月正式公布。據指出，國務院民主、人權暨勞工局（DRL）希望對武器銷售進行更有力審查，目前政府官員則在向國防部等其他更傾向對外軍售的部門分析內容。

一位拜登政府高級官員證實說，新的《傳統武器移轉》政策正在制定中，「將幫助我們建立和維持最能反映美國價值觀和利益的戰略夥伴關係」。

有國會助理預期，新政策將更積極討論軍售與人權之間的聯繫，據信最受影響的包括突擊步槍、監視設備等小型武器的對外銷售，因為這些武器可讓他國警方或軍方用來鎮壓國內民眾。在新政策下，美國對外銷售重大的武器系統，如防空系統或海軍系統，也可能會放緩進行，但應該仍然會繼續。

美國國防部一向主張將武器交到盟國手中，以便美軍在海外衝突中可以更依靠盟國相助。但前總統川普上任後大力推動對外軍售，包括向沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國出售大量「智慧炸彈」及其他武器，卻引起人權爭議。另外，菲律賓總統杜特蒂上任後發動掃毒戰，警察遭指責動輒使用致命武器，未來也料將受到新軍售政策影響。