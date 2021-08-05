東京奧運空手道自由組手55公斤級女將文姿云，今天奮力為中華隊摘下銅牌，賽後和教練黃昊昀都笑說，小組預賽第1場落敗後，確實有用羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟的奪金過程勉勵自己。

文姿云在小組賽首戰不敵保加利亞選手，但接下來連奪兩勝，尤其小組賽最後一場還是力退女子50公斤及世界第1的土耳其選手厄茲利克(Serap Ozcelik Arapoglu，東京奧運空手道50公斤、55公斤兩個量級合併成55公斤級)，表現相當出色。

文姿云和教練黃昊昀賽後說，第1場比賽落敗其實沒有太低潮，再放開來好好打剩下的賽程，「一場一場打完再說，先把勝利拿下，不要想太多。」

準決賽文姿云對上自己期待很久的對手，女子55公斤級世界第1烏克蘭好手特列烏加(Anzhelika Terliuga)，奮戰3分鐘從1比4落後追到4比4，最後裁判認為對手比較強勢，文姿云未能晉級金牌戰。

文姿云表示，很遺憾獎牌顏色不夠漂亮，但自己很享受比賽，「很滿意了，我是真的很熱愛空手道這件事！」