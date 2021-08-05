桃園1名網友日前遭到1名「路霸」長期用物品占用路邊停車格，該路霸用棄胎與三角錐做立牌，並寫上「私人用地，請勿停車」，讓網友氣炸爆料；其他網友則建議他直接移開物品停入就好，也有人提供一招「借刀殺人」狠招，就是將共享汽車停在該處，若汽車真的遭對方惡意破壞，汽車公司就會向對方索賠。

1名網友在PTT上發文表示，他日前在住家附近發現1個停車格遭人惡意占用，對方用棄胎與三角錐製成立牌，並在立牌上寫著「私人用地，非承租者，請勿停車」，他發現該停車格白天被佔著，但晚上都會固定停入2輛車，他長期觀察之下發現「應是每次只開走一台，開走後的空位就用三角錐佔著」。

桃園1名網友日前遭到1名「路霸」長期用物品占用路邊停車格，該路霸用棄胎與三角錐做立牌，並寫上「私人用地，請勿停車」，讓網友氣炸爆料。（翻攝自PTT）

該網友說，之前曾有報案，但警方僅依「廢棄物堆放」處理，過一陣子後對方仍繼續占用停車格，他說該路段就在柏油路旁’，警方也沒有說該路段是私人土地，他詢問這種情況該如何處理。

其他網友則建議他，「移開三角錐讓路人停看會發生什麼事」、「如果這個停車格沒有收費去向市府申訴建議收費」；不過有1名網友分享1招「借刀殺人」妙招，就是租借隨租隨還服務的共享汽車並停在該處，若對方真的不滿破壞車輛的話，共享汽車公司就會向其索賠；不過據悉在道路堆放阻礙交通之物，就已觸犯《道路交通管理處罰條例》第82條，可開罰1200元至2400元。