山區達土石流警戒 高雄3區6日停班停課 21:122021/08/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄茂林、桃源、那瑪夏 3區6日停班停課。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市政府宣布，受豪雨影響，高雄市山區達土石流警戒，有致災之虞，高雄市茂林區、桃源區及那瑪夏區等3區，8月6日（星期五）停止上班、停止上課，其餘地區照常上班、照常上課。 盧碧外圍環流暴雨狂炸 高雄六龜等5山區下午停班課 男冒暴雨上山修水管失蹤2天 失足滑落成浮屍 #6日 #豪雨 #高雄市 #停班 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東日累積雨量達234毫米 網友湧入潘孟安臉書要求停班課 17:072021/08/05 生活 史話》固守石牌 抵擋日軍長驅直入──《周非將軍與民國海軍》（七） 11:092021/08/05 兩岸史話 桃園原住民族福利多 人口數超越台東成全台第二 18:032021/08/05 生活 暴雨炸高雄不停班課 民眾灌爆陳其邁臉書：不是假日就不停？ 12:492021/08/05 生活 精品百貨父親節 內用、外帶美食5折起 19:562021/08/05 生活 共軍6日起南海軍演 可能發射東風26 04:102021/08/05 焦點新聞 《其他電子》鴻海砸25.2億元 買旺宏6吋晶圓廠 15:592021/08/05 財經 東奧》嘉義「型」男王翌達6日出賽 黃敏惠：全嘉人加油起來 15:432021/08/05 體育 石門水庫持續調節性放水 北水局：5日水位目標降至244公尺 14:162021/08/05 生活 包商談判被擄 停紅燈跳車驚險脫困 04:102021/08/05 地方新聞 高雄再傳地基坍塌！5天已出現3坑 民眾驚慌：有夠恐怖 17:382021/08/05 生活 生活熱門新聞 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 雞蛋別再放冰箱門邊 北農曝最佳保鮮術：多數人都做錯 - 生活 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 三颱共舞防致災豪雨 父親節天氣出爐 這裡雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。