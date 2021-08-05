「小清新」文姿云今（5日）在東京奧運女子空手道55公斤級賽事小組賽2勝1敗，家人全程觀看轉播。（葉書宏攝）

空手道小清新文姿云（左）在東奧預賽首戰2比5不敵保加利亞對手。（季志翔攝）

「小清新」文姿云在東京奧運空手道女子55公斤級4強賽，與烏克蘭對手特列烏加(Anzhelika Terliuga)打成4比4打平，可惜裁判判定對手獲勝，文姿云只摘銅牌。賽後文姿云神采飛揚地表示，雖然獎牌不是她想要的顏色，但仍然很開心，因為這是自己喜歡做的事、享受比賽過程。不過談到家人，「小清新」卻瞬間紅了眼眶，直言一年見不到2次，「很謝謝他們一路以來支持」。

這場4強賽文姿云表現精采，原本1比4落後的她沒有放棄，在比賽最後1秒以一記漂亮的右腳勾踢、踢中特列烏加後腦，場上裁判沒有判分，文姿云教練提出挑戰，經過影像回放，判定挑戰成功，一口氣取得3分，雙方戰成4比4平手。

比賽只剩1秒，文姿云最後踢擊似乎有踢中對方，但裁判卻認為超過時間、拒絕挑戰。最後場上5名裁判同時判定對手特列烏加獲勝，文姿云收下銅牌，不過這仍是中華隊史上首面奧運空手道獎牌，締造歷史。

據ETtoday新聞雲報導，賽後文姿云表示蠻開心的，雖然獎牌不是她想要的顏色，第一場太緊張，但後面漸入佳境，自己很享受比賽過程，因為這是自己喜歡做的事。

不過聊到家人，「小清新」瞬間紅了眼眶，表示比賽一年可能見不到2次面，家人不太打擾她也不擅長表達，但是「很謝謝他們一路以來支持」，自己也會主動打給他們說「愛你」、「想你」。

而文姿云的父親文耀賢受訪時難掩失落表示，女兒的意志力驚人，非常了不起，女兒就是缺少點運氣，家人們都以她為榮。

文耀賢說，女兒很努力，非常感謝國家栽培，盡力就好，競賽有時候就是這樣，輸就是輸、無話可說，對於最後判決感到有點失落，最後一腳是有踢到的，可惜無法獲得評審青睞，「女兒就是缺少點運氣！」