文姿云在東奧空手道抱回銅牌。(取自賴清德臉書/體育署提供)

文姿云在東奧空手道抱回銅牌。(取自賴清德臉書/體育署提供)

文姿云在東奧空手道抱回銅牌。(取自賴清德臉書/體育署提供)

中華隊「小清新」文姿云在東奧空手道女子55公斤級4強賽落敗，但仍抱回銅牌。蔡英文總統今晚表示「姿云，妳真的很棒！」拿下台灣史無前例的第一面空手道奧運獎牌，締造了新紀錄，「我們都以妳為榮！」

中華隊「小清新」文姿云今天在東京奧運空手道女子55公斤級分組賽過關後，晚上繼續在4強賽對烏克蘭女將特利烏加（Anzhelika Terliuga），兩位女將僵持到比賽結束4：4，由4名邊線裁判判定文姿云落敗，無緣進入金牌戰，最後抱回銅牌。累計中華隊2金4銀6銅。

蔡英文在臉書恭喜文姿云表示，第一次列入奧運正式項目的空手道，今天文姿云挑戰女子個人對打55公斤級，通過小組賽後，在準決賽奮戰到最後一秒鐘，獲得了銅牌！

她說，這幾年，她看著文姿云在亞運賽場發光發熱，她幾次去國家運動訓練中心時，也遇到勤奮鍛鍊中的文姿云。「現在，姿云拿下台灣史無前例的第一面空手道奧運獎牌，締造了新紀錄，我們都以妳為榮！」

副總統賴清德也以永不言退的堅持，謝謝空手道精靈文姿云。他說，空手道是今年首度納入奧運的競技項目，代表台灣出賽的文姿云出拳迅猛如虎，踢腿矯捷若龍，一招一式都逼得對手喘不過氣來。「那是艱苦訓練的成果，無數汗水的累積，是姿云對空手道的熱愛支持著她，讓她踏上奧運的最高殿堂」。

他說，文姿云在分組賽中過關斬將，一路闖進四強賽，對上世界第一的烏克蘭選手，勢均力敵的兩人戰成平手，最後在裁判的判決下收下銅牌。「我要謝謝姿云奮戰的勇氣，更要恭喜她成為夢想中的自己，這一刻，讓我們為姿云喝采！」