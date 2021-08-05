《三隻小豬的逆襲》最終回，王傳一與賴雅妍有情人終成眷屬。（三立提供）

《三隻小豬的逆襲》朱家人感情真如一家人。（三立提供）

三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》6日進入最終回，王傳一與賴雅妍CP組合大獲好評，賴雅妍沒想到編劇最後竟然趕進度把婚禮當晚「該做的都做了」，算是自己在小螢幕大尺度的演出，王傳一無奈表示「錢包不保」！因為只要跟賴雅妍有親密戲，就要上繳罰款給太太，最後5集播出之後，勢必會被清算了。他笑說：「最近全家人非常熱衷追劇，都是為了幫太太算要罰多少錢！」他說會領好錢再回家，還向老婆喊話：「可以打折嗎？買十送一？」直呼這檔戲賺的錢都奉獻給老婆了，這筆錢任老婆安排。

劇中原是三個養尊處優的小孩如今都有所轉變，真的逆襲人生了，爸爸應該要開始享清福了，沒想到一家人面臨這樣的打擊，網友表示好心疼、太催淚了，更關心最終回賴雅妍與王傳一婚禮，爸爸是否能記憶清晰、不留遺憾地牽著女兒的手步入婚禮？

日前拍攝賴雅妍、王傳一婚禮殺青戲，現場就像是一個大型同樂會現場，演員們齊聚一堂，訪問到賴雅妍、魏蔓、劉紀範等現場女演員，「本劇的男演員誰是你最理想型？」，原以為會是王傳一與謝佳見兩大男神的對決，結果眾女星的理想型由是愛家又幽默的李天柱高票當選，連年紀最小的王真琳也被圈粉，笑說「如果不能當另一半，也可以報名當乾女兒嗎」。

李天柱表示拍攝這檔戲，好像真的多了一群兒女，問到李天柱最捨不得誰，他笑而不答，摟摟身旁的賴雅妍說：「都一樣！」賴雅妍笑說柱哥很會，這回答讓所有人都能對號入座，難怪全劇做都被他圈粉了！

而謝佳見這次演活「最佳閨蜜」圈粉無數，穿插台語演出讓角色更立體，成功演出屬於自己特色的「暖男閨蜜」，人緣好的謝佳見不只交到了賴雅妍這好友，連劇中小弟林孫煜豪表示也報名想要當謝佳見的閨蜜。

飾演劇中大姐的魏蔓感性分享，因為拍攝這檔戲收穫滿滿，最大的收穫就是認識賴雅妍，魏蔓哽咽分享：「在演員這條路上一直覺得很孤單，拍攝這檔戲遇到雅妍跟瑞琪姐之後，才知道原來一路以來遇到的挫折與失落都是正常的，而且不孤單，她們告訴我，她們會永遠愛我！」魏蔓表示跟她們合作感受到前所未有的踏實，得到了真正的家人。

而這次配對，孫沁岳也很感謝魏蔓平時很認真經營兩人的CP感，一旁的魏蔓則爆料，雖然兩人CP感很強，從一開始就很搭，一上戲就能自然地曬恩愛，但其實私下兩人都各自吃飯、各自回家、從來不培養感情，孫沁岳噁心地笑說：「我們是天生一對」。